Treviso Calcio, mister Graziano soddisfatto: "Ho trovato un grande gruppo molto coeso"

TREVISO Seconda partita e secondo successo per il Treviso Calcio targato Cristiano Graziano. Domenica in un campo storicamente avverso, la squadra trevigiana ha conquistato tre punti che valgono il terzo posto solitario in classifica e la prima vittoria in 109 anni di storia in quel di Mirano. Mister Graziano si gode il momento positivo: "Quello che si è visto in campo è il frutto di un ottimo lavoro che i ragazzi hanno svolto in settimana. C’è ovviamente da sistemare qualcosina, ma sono molto soddisfatto di quello che mi stanno dando i miei calciatori. Ho un gruppo coeso, che da tutto per questa maglia”. Vi proponiamo nel riflesso filmato l’intervista al tecnico trevigiano raccolta domenica a fine partita.