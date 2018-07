Bella novità per il Treviso Calcio: la prossima stagione sarà affrontata in Eccellenza

TREVISO La società A.C.D.Treviso nei giorni scorsi ha comunicato con orgoglio e soddisfazione che la squadra biancoceleste è stata inserita nell’elenco della squadre aventi diritto a partecipare al campionato d’Eccellenza per la stagione sportiva 2018-19. Tramite il Comunicato numero 2 diramato dal C.R.V., è giunta l’ufficialità. La dirigenza, si dichiara molto soddisfatta per aver conseguito questo importante traguardo che permettere di rispettare tutti gli obiettivi che la società si era posta nella stagione appena conclusa e consente ad una piazza come Treviso di poter disputare un campionato un po' più consono al suo blasone.