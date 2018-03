Treviso Calcio sogna la vetta: Tessari piega il Lovi Spresiano

TREVISO Sabato di cuore e carattere per il Treviso Calcio che, rimasto in dieci uomini già nel primo tempo, riesce a portare a casa una vittoria importantissima in chiave classifica contro il Lovi Spresiano.

Allo stadio Tenni è una rete di Tessari a metà ripresa a decidere le sorti della gara. Una partita per nulla facile quella disputata dai trevigiani davanti al pubblico di casa. Dopo l'espulsione del primo tempo sembrava infatti che la vigilia di Pasqua non dovesse portare nulla di buono per la squadra del capoluogo ma un gol provvidenziale ha capovolto le sorti del match, rilanciando Treviso verso la vetta della classifica. Un sogno che solo qualche settimana fa sembrava lontanissimo. "Ci siamo ancora" esultano gli ultras trevigiani a fine partita. Il sogno continua.