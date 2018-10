Coppia Italia: il Treviso sfiderà Nervesa allo stadio Tenni

Il Comitato regionale veneto ha sorteggiato nelle scorse ore i campi di gioco per il prossimo turno della Coppa Italia di Eccellenza (quarti di finale). Le gare si svolgeranno mercoledì 7 novembre alle ore 20.30 dove presente impianto con illuminazione omologata, in caso contrario alle ore 14.30. L'esito dell'urna ha decretato che il Treviso Calcio debba affrontare il Nervesa al Tenni in diurna.

Uno scherzo del destino questo sorteggio in quanto le due squadre si affronteranno prima in campionato il 1 novembre al Tenni e successivamente il 7 novembre, sempre nell'impianto del capoluogo. Questa sfida si è anche disputata durante la fase a gironi di qualificazione del girone H ed è terminata 2-2. Ai quarti di Coppa Italia, il Treviso arriva dopo la vittoria in casa del Portomansuè, mentre i ragazzi di Mr.Baldi, si sono accaparrati il passaggio del turno eliminando ai rigori la corazzata Luparense. Il regolamento di gara resta invariato: gara secca in cui si disputano due tempi da 45 minuti. Non vige la regola del gol doppio in trasferta. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari a determinare la squadra che accederà alla fase successiva saranno i calci di rigore.