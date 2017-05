Nuovo acquisto per il Treviso Calcio: da Nervesa arriva l'attaccante Nicolò Garbuio

TREVISO "Non potevo assolutamente perdere un’opportunità cosi importante. E’ un treno che passa una sola volta nella vita. Ci tengo comunque a ringraziare il Nervesa, che in un momento personalmente difficile mi ha dato fiducia e mi ha, in un certo senso, rilanciato. Auguro alla mia ex società le migliori fortune". Sono queste le prime parole da attaccante del Treviso Calcio di Nicolò Garbuio, classe 1992, nato a Cornuda e militante fino a pochi mesi fa nelle file del Nervesa dove ha totalizzato 56 presenze e 19 reti, impreziositi da parecchi assist, merito delle sue doti tecniche e dei suoi 188 cm ben distribuiti in un fisico possente.. Dopo aver debuttato nelle giovanili del CornudaCrocetta1920, nell’estate 2011 ha iniziato a farsi notare in prima squadra con il Montebelluna in serie D.

Il suo acquisto è stato ufficializzato nelle scorse ore dal presidente Visentin, determinato a riportare la squadra trevigiana ai fasti di un tempo. "Da adesso in avanti penserò solo al Treviso, è un enorme privilegio poter indossare questa maglia. Mi sono reso conto fin da subito che l’ambiente è positivo e il tutto è avvalorato dalla presenza di mister Alessio Pala che conoscevo di fama e dal piccolo colloquio che c’e’ stato tra noi, mi è piaciuto veramente e mi ha trasmesso il suo carisma quindi credo che non si possa chiedere di meglio. Non vedo la Promozione come un problema, soprattutto per una squadra blasonata come il Treviso. Ci impegneremo al massimo e sono sicuro che i risultati arriveranno".