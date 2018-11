Treviso calcio: il nuovo allenatore è Renzo Rocchi

Daniele Pasa non è più l'allenatore del Treviso Calcio. La sua esperienza sulla panchina trevigiana era iniziata da meno di un mese ma i risultanti negativi in campo e l'improvviso cambio di gestione della società hanno portato, nella giornata di lunedì 5 novembre, alla fine del suo incarico come allenatore della prima squadra.

«Al signor Pasa vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività fin qui svolta per l’impegno, la serietà, la correttezza professionale, per i traguardi conseguiti e gli si augura le migliori fortune per il suo futuro percorso calcistico» ha fatto sapere in una breve nota stampa la nuova dirigenza del club. La conduzione tecnica della squadra è stata affidata in queste ore a mister Renzo Rocchi, al quale la società, rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro e un bentornato nel capoluogo.