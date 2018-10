Treviso Calcio: esonerato mister Graziano, il nuovo allenatore è Daniele Pasa

Il Treviso Calcio ha comunicato nelle scorse ore l'esonero di mister Cristiano Graziano dall'incarico di allenatore della prima squadra. «A Graziano vanno i più sentiti ringraziamenti per l'attività fin qui svolta per l'impegno, la serietà, la correttezza professionale, per i traguardi conseguiti e gli si augura le migliori fortune per il suo futuro percorso calcistico» commentano i vertici della società dopo la decisione di esonerare l'allenatore arrivata come una vera e propria doccia fredda.

La conduzione tecnica della squadra è stata affidata a Daniele Pasa, al quale la società, rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro e un bentornato nel capoluogo. Daniele Pasa, nato a Montebelluna il 2 Aprile 1965, da calciatore ha vestito per ben tre anni la casacca biancoceleste collezionando tra campionato e coppa 99 presenze e 33 reti conquistando sul campo due promozioni in due anni dalla C2 alla B. (1995-96 / 1996-97). Ha già vissuto un'esperienza in panchina a Treviso quando ha ricoperto il ruolo di vice-allenatore nel 2007-08 con la conduzione tecnica affidata a mister Gotti. Nelle ultime due stagioni della sua lunga carriera, ha portato alla salvezza il Giorgione mentre l'anno scorso ha vinto il campionato d'eccellenza con il San Donà. Con il suo ritorno in città, Treviso spera di tornare presto tra le grandi del calcio che conta.