Treviso Calcio, annunciato il nuovo allenatore della squadra: è Cristiano Graziano

TREVISO Dopo la crisi nata al termine della partita di campionato persa contro Villorba, il Treviso Calcio ha comunicato nella giornata di mercoledì 17 gennaio, di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Cristiano Graziano, classe 1974, ex giocatore biancoceleste degli anni Novanta.

Oltre ad aver vestito la gloriosa maglia del Treviso, il nuovo e giovane allenatore biancoceleste da calciatore, ha avuto importanti esperienze in serie B con il Cesena e Venezia 1907. Successivamente in serie C ha vestito le casacche di Giorgione, Vogherese e Cittadella, per poi concludere la carriera da giocatore in quel di Pordenone in serie D, con Mr. Bruno Tedino. Ha debuttato come tecnico a Schio in Promozione. La prima stagione subentrando in corsa al suo predecessore, ha conseguito un'insperata salvezza mentre l'anno successivo ha lanciato la squadra nei play-off. Ha nel suo curriculum un notevole percorso in importanti settori giovanili, in quanto per tre anni ha guidato gli Allievi Nazionali del Vicenza, un anno i Berretti Nazionali del Treviso nella stagione 2011-12, quindi per due anni consecutivi ha conquistato con gli Juniores Nazionali dell’Alto Vicentino le finali scudetto. La speranza ora è che la sua esperienza possa risollevare le sorti del Treviso Calcio da questo grave momento di difficoltà.