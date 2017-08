Treviso Calcio: Giorgio De Marchi è il nuovo responsabile del settore giovanile

TREVISO Altro innesto di spessore, questa volta nell’organigramma societario. In mattinata, il Presidente Luca Visentin ha ufficializzato il nuovo responsabile del settore giovanile dell’A.C.D.TREVISO: si tratta di Giorgio De Marchi, allenatore con un background importante con più di mille panchine sul suo curriculum dal 1985 al 2012. Questa volta il mister, si siederà dietro una scrivania ed abbandonerà le vesti di tecnico per dare una mano a ricostruire il settore giovanile biancoceleste:

“Sono molto felice ed onorato della fiducia ricevuta, ha affermato il neo responsabile. Mi metto a completa disposizione con tanto entusiasmo e voglia di far bene. Per questa stagione seguirò principalmente gli Allievi ed i Giovanissimi, ma mi adopererò per ricostruire anche le altre squadre in vista delle annate successive. Andrò nelle scuole e cercherò di creare delle iniziative importanti,per coinvolgere i ragazzi dell’hinterland trevigiano. Il Presidente Visentin è una persona molto seria ed ambiziosa ed attorno a lui ci sono tutte persone nuove che stanno lavorando per il bene di questi colori e della città. Voglio far capire alle famiglie, che le cose qui a Treviso adesso sono cambiate in positivo. Sarà molto importante e anche mia premura, rilanciare l’immagine della società e del settore giovanile, che purtroppo per vicissitudini precedenti hanno perso di credibilità.Ma ribadisco le cose sono cambiate in meglio”.