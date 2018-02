Il Treviso Calcio non si ferma più: Portogruaro si arrende ai biancocelesti per 3-1

TREVISO Il Treviso onora al meglio la gara che coincideva con la commemorazione del ventennale della scomparsa di Fabio Di Maio vincendo e convincendo. Un 3-1 che sta addirittura stretto ai biancocelesti se non fossero stati un pochino troppo imprecisi sotto porta.

Tutto perfetto quindi, il Portogruaro si è trovato sotto dopo una manciata di minuti e il pugno sferrato da Fusciello ha avuto l’effetto di un knock-out per la formazione di Gava che non è riuscita più a reagire. Si prospetta quindi una settimana serena per Tunno e compagni che possono quindi preparare al meglio la sfida decisiva di domenica in casa della seconda della classe Portomansuè. Grazie al nuovo mister le sorti della squadra trevigiana sembrano finalmente aver preso la retta via verso la vetta della classifica.