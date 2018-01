Il 2018 del Treviso Calcio si apre con una novità: ecco le squadre di Pulcini ed Esordienti

TREVISO La società A.C.D.Treviso ha comunicato in queste ore che sono state ufficialmente formate le squadre Pulcini ed Esordienti. Entrambe le formazioni saranno guidate da Antonio Albanese, mister esperto e dal profilo adatto a traghettare questo progetto data la sua notevole esperienza con i giovanissimi calciatori.

"Si ringraziano in particolare le società A.S.D.Città di Venezia nella persona di Davide Quarta e l’A.S.D.Sporting Montebelluna C5 e il responsabile Ivo Visentin per l’esemplare atteggiamento collaborativo avendoci fornito diversi calciatori per la composizione delle rose - fanno sapere dalla società - Un plauso anche al direttivo biancoceleste che si è prodigato per mesi alla riuscita di questo progetto e al segretario generale dell’A.C.D.Treviso Matteo Settimo, ligio e celere nella risoluzione delle numerose pratiche burocratiche. Grazie a tutto ciò, ci sarà la possibilità di sviluppare delle sinergie notevoli con l’obiettivo di far crescere l’attività di base del nostro settore giovanile scolastico".