Esordio amaro per mister Pasa, Treviso calcio ultimo in classifica

Il Treviso perde ancora. Quarta sconfitta di fila per i biancocelesti che, avendo perso lo scontro diretto con il Qdp, vengono superati dalla squadra di Moriago che li condanna all’ultimo posto di classifica.

Amaro debutto per mister Pasa che comunque, dopo tre giorni, di sicuro non poteva avere la bacchetta magica e risolvere tutti i problemi esistenti. Almeno per un tempo il Treviso ha reagito e ha ritrovato il gol dopo due turni di digiuno, ma tutto questo non è bastato assolutamente. Troppo poco e con il Mestre, nel prossimo turno, la posta in palio è altissima e il Treviso deve cambiare assolutamente atteggiamento e conseguire la vittoria che manca dalla seconda giornata.