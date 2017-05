Il Treviso Calcio prova una nuova rifondazione: si comincia a ricostruire il settore giovanile

TREVISO Riunione per lo staff dirigenziale dell’A.C.D.Treviso che nei giorni scorsi, presso la sala consiliare dell’Hotel Maggior Consiglio, ha incontrato un nutrito gruppo di genitori, con i figli al seguito, delle annate dal 1999 al 2001. E’ stato presentato il progetto per ricostruire il settore giovanile e far capire ai giovani calciatori, che andranno a rifondare la Juniores e gli Allevi, le intenzioni e gli obbiettivi della proprietà.

Dopo una breve introduzione da parte del Presidente Luca Visentin, hanno esposto il programma il mister Alessio Pala assieme al suo secondo Michele Arcuri, coordinati dallo sport manager e consulente della dirigenza Dott.Silvano Blanditi i quali hanno anche interagito con i presenti. Al termine, con l’occasione, è stato annunciato il nuovo responsabile marketing del sodalizio biancoceleste ossia Stefano Realini che, oltre ad esser il procacciatore di sponsor e partner, si relazionerà anche con le istituzioni. “Diamo il benvenuto a Stefano e gli auguriamo buon lavoro. Era da parecchio che mi aveva contattato perchè voleva fortemente collaborare con noi. Constatando la bontà della persona e l’entusiasmo che mi ha dimostrato, ci fa piacere accoglierlo tra noi”

Il pomeriggio comunque era principalmente dedicato al settore giovanile e il Presidente Visentin riassume il contenuto dell’incontro: ”Stiamo ponendo le basi per rifondare il settore giovanile, ci vorrà del tempo e la dovuta programmazione, ma le risorse non mancano e vogliamo investire molto anche sui ragazzi. Dobbiamo innanzitutto correggere il default che abbiamo trovato inizialmente e che ci è stato lasciato in eredità dalle precedenti gestioni, poi alzare il livello dell’asticella selezionando oltre che i calciatori anche i tecnici. Sotto questo punto di vista ci sono già delle novità che comunque non potrò svelare prima del 1 Luglio nel rispetto dei regolamenti federali, ma sono estremamente soddisfatto dell’incontro che c’è stato. Del resto l’obbiettivo primario è quello di far crescere i nostri ragazzi che devono esser il serbatoio per rifornire la prima squadra e una nostra risorsa".

"Mi auguro con tempo di riportare il nostro settore giovanile ad esser il fiore all’occhiello che tanti ci invidiavano - continua Visentin - Ribadisco che ci vorranno anni di lavoro costante perchè ciò accada, ma sono certo che il tempo mi darà ragione. Metteremo a disposizione dei pulmini nuovi che garantiranno il trasporto dei nostri giovani atleti e stiamo valutando inoltre diverse strutture da prendere in gestione oltre a Vascon e San Trovaso. In questi giorni ci saranno altri colloqui e spero di annunciare a breve novità positive. Per quel che concerne il mercato della prima squadra stiamo sentendo diversi calciatori e ci sono molte pedine da valutare in quanto arrivano anche parecchie candidature spontanee. Tutto questo è molto positivo, perchè indipendentemente dalla categoria, la piazza di Treviso è a tutt’oggi considerata una meta di prestigio. Quindi voglio tranquillizzare i tifosi: anche se in silenzio, stiamo lavorando e verranno fatti i relativi annunci solo a trattative concluse”.