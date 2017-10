Seconda vittoria di fila per il Treviso Calcio: il San Gaetano si arrende 2-0 al Tenni

TREVISO Non si ferma la striscia di risultati positivi portati a casa dal Treviso Calcio che dopo aver sconfitto la capolista Portomansuè, sale al terzo posto in classifica solitario a -3 punti dalla vetta.

Fondamentale la grande vittoria ottenuta contro San Gaetano, squadra che non è mai parsa in grado di creare reali problemi ai trevigiani. Padroni di casa scatenati fin dai primi minuti. Al settimo del primo tempo è Cesca a trovare la via del gol regalando un prezioso vantaggio alla sua squadra. Treviso gestisce il risultato per il resto del primo tempo. Nella ripresa De Marchi congela il risultato sul definitivo 2-0 segnato al 67esimo. Pubblico in visibilio e altri tre punti aggiunti ai vertici della classifica. Con questo atteggiamento la squadra di mister Pala potrà arrivare molto lontano.