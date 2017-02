Il Treviso Calcio prova a ripartire con tre nuovi giocatori e uno sponsor europeo

TREVISO Il Treviso calcio non vuole proprio arrendersi e, dopo giorni travagliati e sofferti, ha presentato nelle scorse ore l'arrivo di tre nuovi giocatori pronti a regalare nuove speranze a un club ormai in ginocchio. Si tratta del ghanese Derrick, dell'attaccante Antonio Vassetti, chiamato anche il "piccolo Maradona" e del portiere Leonardo Pontrelli.

I tre innesti sono stati presentati dal manager Alessio Sundas, direttore della Sport Man e responsabile unico del settore tecnico del Treviso Calcio. L'annuncio è arrivato poche ore prima del fischio d'inizio dell'atteso match contro la capolista San Giorgio Sedico, in programma a Giavera del Montello domenica pomeriggio. Una partita particolarmente delicata dal momento che gli avversari nelle ultime 20 partite ne hanno vinte 14 e pareggiate 5, mentre i trevigiani arrivano dalla sconfitta più pesante della loro storia contro il San Donà (10-1 il risultato di domenica scorsa). Il match appare molto delicato anche perché mister Paolo Bianconi, reduce dal brillante 2-2 conseguito con la juniores a Lozzo di Cadore (doppietta di Oulomi), ha minacciato fino all'ultimo di non guidare la squadra. Il 4-4-1-1 odierno potrebbe quindi essere questo: Montesi; Carifi, Kastrati, Dindane, Rosina; Ousmane, Spirandelli, Flavio, Zafferi; Amato; Turco. In panchina Pontrelli, Tarugda, Vassetti, Bedin, Perna, Perna, Romano, Cremonese, Oulomi. Le polemiche contro la presidenza del club però non si sono fermate e sembra proprio che Treviso sia destinata ancora per molto a veder bistratto il suo glorioso passato calcistico.