Coppa Italia:Treviso calcio e Nervesa in campo per un posto in semifinale

Sono stati comunicati dal Comitato regionale veneto i sorteggi relativi ai quarti di finale di Coppa italia del campionato di Eccellenza. Si rinnova per il Treviso calcio una sfida che è terminata in parità nel girone di qualificazione in quanto l'accesso alla semifinale verrà conteso ai biancocelesti dal Nervesa.

Il giorno della gara sarà il 7 novembre con calcio d'inizio fissato per le 20:30. Il sorteggio del campo da gioco avverrà mercoledì prossimo in tarda mattinata. Regolamento invariato anche per questa sfida, gara secca e vige la regola che il gol in trasferta non vale doppio. In caso di punteggio di parità al termine dei novanta minuti regolamentari verranno calciati i rigori per determinare la vincente tra le due contendenti. Domenica 21 ottobre invece, il Treviso affronterà il Qdp sul campo comunale di Moriago della Battaglia, in via degli Alpini 2, con calcio d’inizio fissato per le ore 15:30.