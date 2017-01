Treviso calcio: nuovo colpo di scena, squadra in campo a Istrana con 8 nuovi giocatori

ISTRANA Si aggiunge un nuovo, incredibile, capitolo alla tormentata stagione sportiva del Treviso calcio. Dopo l'apparente fine della società, nella notte tra venerdì e sabato le cose sono cambiate ancora una volta e grazie a un improvviso tesseramento di massa, la squadra tornerà a scendere in campo domenica pomeriggio ad Istrana per una partita molto complicata, che potrebbe però rappresentare un nuovo inizio per i trevigiani.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" in panchina ci sarà ancora una volta mister Bianconi, che guiderà una squadra composta da molti juniores ed alcuni nuovi rinforzi arrivati in squadra all'ultimo momento. Questi i giocatori tesserati che rimarranno almeno fino a giugno: gli attaccanti Sabatino e Ciccone, che ha rinunciato a diverse offerte provenienti dalla Serie D pur di tornare a vestire i colori biancocelesti. Poi Bedin, un giovane attaccante di 20 anni, proveniente dal Campodarsego e Casagrande, altro giovane del 98, punta esterna, che arriva dal QdP. Tutti gli altri giocatori non sono riusciti ad arrivare in tempo per firmare il contratto ma avendo raggiunto l'accordo economico saranno a disposizione da martedì e sono il portiere Vezzani, il centrocampista 19enne Goz da Cordenons, il difensore Petrarca 25 anni dalla Sammaurese, Raimondo, 25 anni terzino sinistro dal Verbania. Dal Bolzano arriverà il centrocampista Hansa del 98, dal Pomigliano il difensore Festa, 23 anni, mentre il promettente portiere Novelli, 20 anni, sarà l'ultimo inserimento dal Valle della Lucania. Una squadra totalmente rivoluzionata che potrebbe dare nuova vita alla società, chiudendo in maniera dignitosa la stagione attualmente in corso.