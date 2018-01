Fusciello cala il poker: il Treviso Calcio ne fa cinque al Vedelago

TREVISO Tre punti importantissimi per il Treviso che nella prima giornata del girone di ritorno, infligge un sonoro 5-2 al pur bravo Vedelago e accorcia il gap dalle battistrada che sono Portomansuè e Opitergina rispettivamente lontani due e tre lunghezze.

Purtroppo per i trevigiani il Fontanelle si conferma ancora lepre solitaria e continua a mantenere inalterata la distanza con i biancocelesti a sette punti. Protagonista indiscusso di questo pomeriggio è stato il “Principe” Tobia Fusciello autore di un poker di reti che hanno bissato la prodezza di Banzato che ha riportato in vantaggio gli uomini di Pala dopo il pareggio del Vedelago. Una grande partita che ha dimostrato le grandi potenzialità della squadra trevigiana in vista dell'agguerrito girone di ritorno.