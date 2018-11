Treviso Calcio: via Scandolin, Masenello è il nuovo Responsabile del settore giovanile

L’ A.C.D. Treviso ha comunicato, nelle ultime ore, di aver sollevato dall’incarico di Responsabile del settore giovanile Diego Scandolin. "Al signor Scandolin vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività fin qui svolta per l’impegno, la serietà, la correttezza professionale, per i traguardi conseguiti e gli si augura le migliori fortune per il suo futuro percorso calcistico" fanno sapere dalla dirigenza. La società ha comunque già individuato nella figura di Umberto Masenello, ex responsabile delle attività di base del Vicenza Calcio, il sostituto e "gli rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro e un benvenuto nel capoluogo".