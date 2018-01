Nuova sconfitta per il Treviso Calcio: esplode la rabbia del presidente Visentin

TREVISO Poteva essere la domenica della ripartenza e della nuova speranza per salvare un campionato finora al di sotto delle aspettative ma la nuova sconfitta che il Treviso Calcio ha riportato sul campo del Villorba per 1-0 nella giornata di domenica 14 gennaio, ha fatto perdere del tutto la pazienza al presidente Luca Visentin che si è voluto sfogare contro i giocatori in una serie di pesanti dichiarazioni post-partita. Ecco cos'ha detto:

Sono estremamente deluso da quello che ho visto oggi in campo. Per noi doveva essere la gara della svolta. Lo è stata ma in un senso esclusivamente negativo. Capisco quindi l’accesa contestazione di tutti i tifosi e il loro malessere che è pari, se non addirittura inferiore, in confronto a quello che ha dentro il sottoscritto. Sono decisamente amareggiato e molto infastidito. Ho parlato solo con lo staff, mentre con la squadra ci vedremo martedi’ alla ripresa degli allenamenti e non per un confronto ma unicamente per comunicare i dovuti e seri provvedimenti nei loro riguardi. Cosi’ non si va da nessuna parte. Con il dovuto rispetto nei confronti di tutte le squadre che partecipano a questo torneo, dieci lunghezze dalla capolista, con la rosa allestita per questo Treviso,sono un abisso. Non ci sono giustificazioni.Chi non se la sente di indossare o di onorare questa gloriosa maglia lo dica apertamente e si faccia da parte. Una piazza come la nostra non merita certe umiliazioni e nemmeno il sottoscritto, per gli investimenti fatti e soprattutto per impegni futuri presi. Premesso tutto ciò, si rende noto che a partire da ora e fino a nuova comunicazione, tutti i tesserati sono in silenzio stampa in quanto oltre a non esserci alibi e giustificazioni, c’e’ poco da parlare ma unicamente da sudare e lavorare per cercare di riprendere immediatamente il cammino.