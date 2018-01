Treviso Calcio, il Presidente Visentin: "Soddisfatto dell'atteggiamento che ho visto in campo"

TREVISO E’andato sotto la curva a fine partita per ringraziare i tifosi e poi uno ad uno ha aspettato i suoi giocatori e il nuovo tecnico Graziano per complimentarsi. La domenica del Presidente Visentin è finita così, dopo una lunga settimana in cui ha regnato un mix tra fiducia e scetticismo, da parte degli sportivi, nei confronti dell’approdo in biancoceleste del nuovo allenatore. Alla luce di quanto avvenuto, con il senno di poi, probabilmente in tanti si sono ricreduti sulla scelta optata dal massimo dirigente biancoceleste che a quanto pare ha azzeccato la mossa vincente. Anzi, due, in quanto contro l’Opitergina si è visto in campo dal primo minuto anche Lipe l’attaccante brasiliano che oltre ad aver sbloccato il risultato è risultato uno dei migliori nel rettangolo verde. “Sono molto felice per l’atteggiamento che i ragazzi hanno messo in campo, vittoria meritatissima e la rincorsa continua, adesso dobbiamo esser altrettanto bravi a mantenere questo approccio in tutte le altre sfide…Il Fontanelle e il Portomansuè non mollano? Mi stupirei del contrario, comunque nemmeno noi e mancano ancora parecchi scontri diretti".