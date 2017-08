Treviso Calcio, il Presidente Visentin: "Tengo molto a vincere il Memorial Ernesto Loro"

TREVISO Manca poco a sabato 19 Agosto, giorno in cui il Treviso affronterà dalle 16 il Cittadella Primavera e la Robeganese nella 4^ edizione del Torneo “Memorial Ernesto Loro” allo stadio comunale di Salzano (VE). Essendo questa un’importante manifestazione, il Presidente Luca Visentin suona la carica e desidera che il verdetto finale sia tinto di colori biancocelesti: ”Chiedo come sempre massimo impegno e concentrazione alla squadra. Mi auguro caldamente di alzare il primo trofeo stagionale. E’ pur sempre un torneo estivo, ma di una certa importanza e visto che vi partecipiamo, voglio vincere e cominciare a mettere qualcosa in bacheca. Le affermazioni positive poi fanno bene, giovano molto al morale e in vista del primo impegno contro l’Union Sile nel Trofeo Regione Veneto, a cui teniamo molto, credo che una vittoria al “Memorial Ernesto Loro” sia il miglior viatico per poter affrontare i nostri prossimi avversari”

Che idea si è fatto del suo Treviso?

“Ho sensazioni molto positive.Ogni giorno che passa si vede la mano di Mr. Pala che sta forgiando i ragazzi che fanno parte della nostra rosa. Ho notato anche dei miglioramenti da parte dei nostri giovani. Siamo un bel mix e quindi ora sta a noi mettere tutto quello che abbiamo dentro nel rettangolo verde e lottare per questa maglia e questa città che purtroppo dovrà vivere una stagione in una categoria che non le spetta. Per questo voglio assolutamente vincere questo campionato”.

E' infine sa segnalare che Domenica 20 Agosto ci saranno due amichevoli: alle ore 16 presso lo stadio di Rasai (BL) la prima squadra dell'A.C.D. Treviso disputerà una partita contro l'Union Feltre. In serata invece, alle ore 20.30, la Juniores affronterà in notturna, presso gli impianti sportivi di San Trovaso, il Città di Venezia.