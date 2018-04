Prima coppa dell'era Visentin per il Treviso Calcio che vince il Trofeo Regione Veneto

TREVISO Quanti avrebbero scommesso lo scorso anno che il Treviso avrebbe messo in bacheca il Trofeo Regione Veneto? Nessuno. Se ci voltiamo indietro di 360 giorni, lo scenario era totalmente diverso dall’attuale: tifosi in contestazione, stadio deserto, società che rischiava di sparire. Oggi la realtà fortunatamente è diametralmente opposta, con 1500 cuori biancocelesti che hanno invaso Vittorio Veneto e hanno trascinato la squadra alla vittoria: "Semplicemente fantastici, come tutti i nostri ragazzi che hanno battuto tra l’altro ogni record in quanto in questo Trofeo regione Veneto hanno vinto tutte le partite per di più sempre nei tempi regolamentari. Un valore assoluto per la compagine di Cristiano Graziano" fa sapere la società.

"Un doveroso ringraziamento per tutto questo va in primis a chi è stato il vero artefice della rinascita biancoceleste: Luca Visentin, un presidente tifoso che ha investito tantissimo e che al momento, ha portato a casa una coppa, dopo la bellezza di 15 anni e un campionato Juniores. Adesso vediamo che succederà con il campionato Allievi e Giovanissimi. Adesso, con questo trofeo il Treviso mette un piede e mezzo in Eccellenza. Peccato per il campionato, ma adesso c’è solo da festeggiare tutti assieme" conclude la società.

A.C.D.TREVISO-OPITERGINA 3-0

MARCATORI : Pt 30′ Lipe, 38′ Garbuio St 43′ Fusciello

A.C.D.TREVISO (4-3-2-1): Tunno; Pegoraro, Nichele, Marchiori, Rosina; Guercilena, Carraro, Favero; Lipe (st 30 Cesca), Fusciello; Garbuio. All. Graziano.



OPITERGINA (4-5-1): Tonon; Zilli (st 8′ Campagnolo), Caldato, Cittadini, Sordi (st 40′ Da Frè); Busato (st 34′ Cella) Lucchetta, Gilde, Dal Compare, Cappellotto; Santagata. All. Muzzin.



ARBITRO: Sassano di Verona.

NOTE: Angoli 7 a 4 per l’A.C.D.Treviso. Ammoniti Guercilena, Carrao,Gilde,Dal Compare,Marchiori,Nichele.Espulso Rosina. Spettatori 2000 circa quasi tutti dal capoluogo.