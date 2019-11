Rappresentativa Calciotto Treviso, il 15 dicembre supersfida con il Reer Torino

E' tempo di Rappresentativa per il calcio a 8 di Marca e quella che si presenterà davanti ai tifosi bianco-blu sarà una squadra molto rinnovata rispetto all'ultima stagione. Nuova guida tecnica con il Team Manager Massimiliano Cattarin, coadiuvato dal collaboratore tecnico Enrico Pizziolo e dal preparatore dei portieri Marco Baston con la solita impeccabile organizzazione marchiata MCP SPORT ed un'età media dei giocatori di poco superiore ai 24 anni.

Si lavora in prospettiva quindi e le dichiarazioni di Cattarin lo confermano: «Tutto il nostro lavoro verrà fatto in funzione della Continental Football League in Russia in programma a maggio 2020: le gare di dicembre ci daranno già delle indicazioni importanti. I giovani sono il nostro futuro: nessuna paura ad inserire ragazzi del 2000 nella nostra squadra, i grandi appuntamenti possono dare una grande spinta alla crescita di questi di giocatori e a benificiarne poi saranno anche i rispettivi club». E il programma di fine anno mette in calendario due grandi appuntamenti che si giocheranno entrambi a Morgano: sabato 07 dicembre alle ore 21.00 l'amichevole di lusso contro l'A.C.MESTRE CALCIOTTO mentre domenica 15 dicembre a mezzogiorno sarà match vero contro i vice campioni d'Italia della REER TORINO!

La CHRISTMAS CUP, giunta alla quinta edizione e che annovera nell'albo d'oro squadre blasonate del calibro della S.S.LAZIO CALCIO A 8 e dell'I-LIKE PESARO, sarà senza dubbio un test importante contro una squadra dal blasone assoluto e che alle ultime finali nazionali FIM di Marina di Massa dello scorso giugno a ceduto soltanto ai campioni del San Paolo (Roma). Questi i giocatori convocati della Rappresentativa CALCIOTTO TV ed i relativi club di appartenenza: Marco Bolgan (ASD FLY SALZANO), Sebastiano Cuva (ATLETI-KO), Bardhi Deliu (SPARTAK CHISPA), Souhail Boutbila (SPARTAK CHISPA), Matteo De Santis (OLIMPIA RESTERA C8), Thomas Menegon (PIT STOP TEAM), Francesco Olivieri (A.C.INGARBUJATI), Diego Cagnin (A.C.INGARBUJATI), Matteo Frattin (LOKOMOTIV BUSTA), Alberto Toffoli (LOS BULLDOGS), Daniele Tramacere (F.C.CA NELSON), Giovanni Volpato (ASD FLY SALZANO), Matteo Chiarolanza (LOKOMOTIV BUSTA) e Claudio Giordano (LOS BULLDOGS). Tutti gli aggiornamenti nel sito ufficiale www.calciotto.tv.