Leinster, Lione e Northampton le prossime avversarie dei Leoni in Champions Cup

Questo pomeriggio a Losanna in Svizzera, sede dell’European Professional Club Rugby, si è tenuto il sorteggio di Heineken Champions Cup per la stagione 2019/2020. L’urna ha inserito il Benetton Rugby nel girone 1, insieme a Leinster Rugby, Lyon e Northampton Saints. Gli uomini di coach Crowley affronteranno quindi gli irlandesi, campioni in carica del Guinness PRO14 nonché vice campioni proprio della Champions. Due soli i precedenti in coppa con il club di Dublino, risalenti alla stagione 2004/2005 quando i biancoverdi persero 9-25 in casa e 17-57 fuori.

Sono invece ben quattro le gare europee disputate in passato con i Northampton Saints, che vedono i risultati finali sorridere agli inglesi. Sfida inedita invece contro Lione, compagine mai affrontata dai Leoni biancoverdi. Queste le dichiarazioni del Direttore Sportivo Antonio Pavanello: «Quando si disputa una competizione di così alto livello, comprendente le migliori squadre di Europa un girone vale l’altro. Chiaramente conosciamo benissimo Leinster, è una squadra ben attrezzata con le caratteristiche e l’attitudine giusta per arrivare sino in fondo. Per quanto riguarda Lione e Northampton, parliamo di due club arrivati rispettivamente terzi e quarti nei propri campionati, credo quindi si avrà un girone all’insegna dell’equilibrio».

Gironi della Heineken Champions Cup per la stagione 2019/2020

Girone 1: Leinster Rugby, Lyon, Northampton Saints, Benetton Rugby

Girone 2: Exeter Chiefs, Glasgow Warriors, La Rochelle, Sale Sharks

Girone 3: ASM Clermont Auvergne, Ulster Rugby, Harlequins, Bath

Girone 4: Saracens, Munster Rugby, Racing 92, Ospreys

Girone 5: Toulouse, Gloucester Rugby, Connacht Rugby, Montpellier

EPCR weekends – 2019/20

Round 1: 15/16/17 Novembre 2019

Round 2: 22/23/24 Novembre 2019

Round 3: 6/7/8 Dicembre 2019

Round 4: 13/14/15 Dicembre 2019

Round 5: 10/11/12 Gennaio 2020

Round 6: 17/18/19 Gennaio 2020

Quarti di finale: 3/4/5 Aprile 2020

Semifinali: 1/2/3 Maggio 2020

2020 Finali – Stade de Marseille

Challenge Cup – Venerdì 22 Maggio

Heineken Champions Cup – Sabato 23 Maggio