Al via a Treviso il nuovo corso per di arbitri di calcio

Mancano pochi giorni all’inizio del corso arbitri gratuito della Sezione di Treviso. Inizio fissato per il 12 febbraio alle ore 20.00 presso la sede di Via J. Bernardi 14 a Treviso. Il corso promosso dall’Associazione Italiana Arbitri Nazionale, è gratuito ed è dedicato a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 30 anni. Un modo diverso per diventare protagonista del mondo del calcio.

Oltre a questo, l’attività di Arbitro prevede il rimborso spese per le partite dirette, una tessera personale per entrare gratuitamente negli stadi e i crediti formativi per gli studenti. Gli incontri sono programmati per martedì e giovedì sera, dalle ore 20 alle 21.30. Il termine corso è previsto per fine marzo con le prove atletiche e l’esame che abiliterà all’attività, al quale seguirà la consegna della divisa e del kit per iniziare a dirigere sui campi della Provincia di Treviso. L’ingresso nella famiglia degli “Arbitri di Marca” è da oltre 90 anni sinonimo di amicizia e condivisione, ovviamente proiettati in un contesto di miglioramento personale e tecnico. Tanti sono stati in passato gli arbitri che hanno calcato palcoscenici importanti, e il prossimo potresti essere tu. Per tutte le info è disponibile l’indirizzo mail corsoarbitri@aiatreviso.it.