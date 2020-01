La De Longhi corre ai ripari, arriva il primo rinforzo: ecco Ivan Almeida

Viene da Capo Verde, Ivan Freitas Almeida il nuovo innesto della De' Longhi Treviso Basket. E' un'ala/guardia di 198 cm, nato a Praia (Capo Verde) il 10 maggio 1989, che sarà tesserato da comunitario in virtù del passaporto portoghese. Il giocatore arriverà già domani a Treviso mettendosi a disposizione di coach Menetti per iniziare ufficialmente la sua prima stagione nel massimo campionato italiano. Ivan Almeida dopo aver giocato al college alla Stonehill University ha iniziato la sua esperienza professionistica in Portogallo vestendo le maglie di Ovarense, Bairro Craveiro Lopes e Sampaense. Nel 2014/15 Almeida si trasferisce a Lille in Francia, dove viaggia a 18 punti e 5.8 rimbalzi di media, miglior marcatore del campionato ProB (la A2 francese). L’anno successivo passa al Roanne, collezionando 14.8 punti e 5.4 rimbalzi di media a partita. Nella stagione 2016/17 Almeida sale nella massima serie transalpina, la ProA, vestendo la maglia bianco rossa dello Cholet, con 7.5 punti a partita e 4.6 rimbalzi.

L'esplosione ad alto livello di Ivan Almeida avviene in Polonia con l’Anwil Wloclawek, dove nella stagione 2017/18 si mette in luce con 17.3 punti e 5.5 rimbalzi a gara, vincendo anche da protagonista la Supercoppa polacca. L’anno successivo (2018/19) va a al Kalev -Kramo Tallin in Lettonia giocando solo 5 partite (12.8 punti di media e 5.2 rimbalzi), prima di ritornare a febbraio in Polonia al’Anwil Wloclawek in tempo per chiudere alla grande la stagione culminata con la vittoria del campionato dove viaggia a 15.3 punti, 4.9 rimbalzi e 4.6 assist con il 40.5% da tre punti. Viene eletto l’MVP delle finali per il titolo. Nella corrente stagione 2019/20 ha iniziato l'attività in Repubblica Ceca al Nymburk dove tra campionato ceco e Champions League ha realizzato di media 9.4 punti, 3 assist e 4.8 rimbalzi a gara, sfiorando la tripla doppia in un paio di uscite. A novembre la decisione di tornare in Portogallo con il Galitos Barreiro, liberandosi a gennaio per approfittare delle occasioni di mercato e nel frattempo continuando ad allenarsi con la sua società lusitana. Con la Nazionale di Capo Verde ha giocato i Campionati Africani nel 2009 e nel 2015. Il giocatore sarà a Treviso domani e dopo le visite mediche verrà attivato il contratto fino alla fine della stagione.