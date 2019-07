Ecco il calendario della serie A1: battesimo di fuoco con Milano al Palaverde

E' stato pubblicato da Lega Basket Serie A il calendario della stagione 2019/20, la prima della neopromossa De' Longhi Treviso Basket nella massima serie. La prima giornata vedrà un gran bel "battesimo" al Palaverde, giovedì 26 settembre alle 20.30 subito riflettori accesi su una delle "big" del campionato, la AX Armani Jeans Milano che vedrà quindi coach Ettore Messina tornare nel campionato italiano proprio nel palasport che l'ha visto protagonista dal 2002 al 2005. Con lui sfideranno la nuova TVB il formidabile play spagnolo "Chacho" Rodríguez e tante altre stelle. Domenica 29 prima trasferta a Cremona, con la Vanoli del coach azzurro Meo Sacchetti, vincitrice lo scorso anno della Coppa Italia. Domenica 6 ottobre si torna al Palaverde per affrontare Pistoia, poi il 13 al PalaDozza di Bologna per la "classica" con la Fortitudo che si ripropone nella massima serie dopo le sfide al piano inferiore negli ultimi anni.

Domenica 20 ottobre circoletto rosso per il "derby" casalingo con i campioni d'Italia della Umana Reyer Venezia, prima della ostica trasferta sul campo dell'Aquila Trento domenica 27 ottobre. Il 3 novembre c'è Pesaro, un'altra società storica del basket italiano da sfidare al Palaverde, poi all'8° giornata trasferta di lusso a Bologna ospiti di un'altra vecchia conoscenza trevigiana, coach Sasha Djordjevic che con la sua Virtus Segafredo ha eletrizzato il mercato con gli arrivi di Teodosic e dell'ex trevigiano Markovic, per un team a trazione serba che non nasconde grandi ambizioni. Domenica 17/11 ci sarà Brescia al Palaverde, prima della doppia trasferta a Roma (24/11) e Trieste (1/12). L'8 dicembre amarcord per coach Menetti che riceve al Palaverde la sua ex squadra, Reggio Emilia (ritorno il 5 aprile), poi si va a Cantù prima della giornata di riposo prevista per TVB il 22 dicembre.

Il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, c'e' la recente finalista Dinamo Sassari al Palaverde, poi il 29 dicembre "on the road" contro la Brindisi di Frank Vitucci e John Brown, prima di chiudere il girone d'andata il 5 gennaio al Palaverde con un'altra squadra di grande tradizione come Varese. Nel ritorno il turno di riposo sempre alla 14° giornata, il 13 aprile. Vista la Final Eight di Coppa Italia e la "finestra" FIBA per le nazionali, lunga pausa a febbraio: dopo il derby con la Reyer a Venezia del 9 febbraio, si torna in campo il 1° marzo al Palaverde con Trento. La regular season si chiuderà il 26 aprile con la trasferta della De' Longhi TVB a Varese.

Il commento di coach Max Menetti: «E' un giorno di grande emozione perché possiamo vedere il primo calendario di TVB in Serie A, adesso non è più un sogno sulla carta, ma è realtà e possiamo immaginarci una alla volta tutte le avversarie vedendole allineate giornata dopo giornata. E' troppo presto però per indicare quali saranno le partite più o meno difficili, lo si vedrà solo sul campo con ogni avversaria e come sempre la difficoltà della partita dipenderà da noi e da quello che sapremo fare, contro qualsiasi avversaria».