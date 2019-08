De' Longhi completa il roster, Charles Cooke III è l'ultimo tassello

La De' Longhi Treviso Basket ha scelto per completare il roster della stagione 2019/20 Charles Cooke III, esterno statunitense di 25 anni nato il 1 luglio 1994 a Trenton (New Jersey). 196cm, grande potenza fisica abbinata a doti di tiro e buona tecnica individuale, è un giocatore completo e versatile che puo' giocare sia guardia che ala piccola. Con TVB sarà la sua prima esperienza europea dopo un assaggio di NBA con i New Orleans Pelicans nel 2017/18 (13 partite), i training camp svolti con i Pelicans, gli Heat e Wizards, e le due stagioni in G-League, la lega di sviluppo della NBA, con i Greensboro Swarm (17/18), con i Salt Lake City Stars e Sioux Stars Skyforce (18/19).

La sua carriera di college dopo l'High School alla Trenton Catholic Academy, si è divisa tra i primi due anni alla James Madison University e il biennio finale (2015/17) a Dayton University dove ha chiuso con cifre di ottimo livello: 15.8 punti a gara con 5.1 rimbalzi, 2.8 assist, 1 stoppata, 1.1 recuperi e il 38% da tre punti. Nella sua esperienza in G League ha una media di 13.8 punti a gara con 4 rimbalzi e 2.3 assist, 46% da due e 34% da tre punti. Una volta espletate le pratiche burocratiche, Charles Cooke partirà destinazione Treviso per aggregarsi alla squadra di coach Menetti.