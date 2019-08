Trofeo "Gilberto Benetton" tra De Longhi e Fenerbahce spostato al 19 settembre

Si comunica che il Trofeo Gilberto Benetton, inizialmente in programma tra De' Longhi Treviso Basket e Fenerbahce Istanbul il 18 settembre, viene spostato al giorno successivo, giovedì 19 settembre (sempre alle 20.30), per dare la possibilità alla squadra turca di presentare al Palaverde tutti i suoi giocatori reduci dal Mondiale in Cina. Le modalità di prevendita per l'incontro verranno comunicate a fine agosto.