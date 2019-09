Dopo il mondiale cinese Isaac Fotu è arrivato a Treviso

Il tempo di scendere dall'aereo direttamente dalla Nuova Zelanda e poi visita di idoneità sportiva e primo allenamento per Isaac Fotu ala grande neozelandese di passaporto britannico e nuovo giocatore della De' Longhi Treviso Basket appena rientrato dal Mondiale in Cina. Tolta la maglia della Nazionale Mei Langi Finau Fotua, questo il suo nome completo, di origine “Maori” indosserà quella azzurra della De’ Longhi Treviso Basket con il numero 24 rivestendo il ruolo numero 5 di centro. Nel pomeriggio del 16 settembre, come è consuetudine per i giocatori della De' Longhi Treviso Basket, si è sottoposto alla visita medica di idoneità sportiva presso il reparto di medicina sportiva diretto dal dottor Totò Giujusa della Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier. Il nuovo centro della squadra trevigiana si è sottoposto a varie prove: il controllo dell’acuità visiva e del senso cromatico, gli esami di laboratorio, la misurazione del peso e dell’altezza, per poi concludere con l’elettrocardiogramma, sia di base sia sotto sforzo.

«Partecipare al mondiale è il sogno di tutti -ha detto Isaac Fotu al termine dei controlli medici- È stata sicuramente una bellissima esperienza dove siamo riusciti ad ottenere un buon risultato anche se ci aspettavamo qualcosa di più. Siamo stati comunque molto fieri di quello che abbiamo portato a casa. Mi hanno parlato molto di Treviso e so che c’è un’altra grande “squadra”, quella dei tifosi. Persone affiatate che al Palaverde danno tutto il loro supporto. Sono molto felice di essere qui e darò anch’io tutto il mio contributo per raggiungere il miglior risultato possibile».

«Qui le squadre sanno di poter trovare un centro di eccellenza che dispone non solo della diagnostica di primo livello ma anche di secondo livello -ha detto Matteo Geretto Responsabile Comunicazione della struttura di Monastier- quando ci sono grandi giocatori, e la passione, non c'è nulla di impossibile da raggiungere, quindi aspettiamoci veramente grandi cose dalla De’ Longhi Treviso Basket anche per il prossimo anno». Alto 203 cm, nelle ultime due stagioni Isaac Fotu è stato protagonista a Ulm (Germania), nella massima serie tedesca. E’ un giocatore di grande potenza ed energia, vero guerriero sotto i tabelloni. Tutto fa credere che sarà un altro grande protagonista del campionato di Basket di massima serie con la squadra del coach Max Menetti.