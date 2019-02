De Longhi, domenica a Jesi c'è l'esordio di Logan

Domenica a Jesi, nella 8° di ritorno della A2 Est (ore 18.00, arbitri Terranova, Longobucco e Tarascio) la De' Longhi Treviso Basket farà esordire la guardia USA David Logan che in settimana ha già dato dimostrazione di buona forma nell'amichevole persa di misura in casa dell'Aquila Trento. Jesi, capitanata dall'ex Rinaldi, all'andata venne sconfitta al Palaverde per 90-68 (20 Chillo, 16 Dillard). Dopo la sconfitta di Ferrara domenica scorsa, i marchigiani sono ora 14° con 14 punti, mentre TVB che domenica ha vinto al Palaverde con Mantova è ancora al terzo posto con 32 punti.

MEDIA - Diretta LNP TV in video streaming (su abbonamento), aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instagram di Treviso Basket. Differita tv sul digitale terrestre martedì alle 21 su TeleNordest (canale 19).