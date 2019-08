Completato il roster della De Longhi: Aleksej Nikolic è il playmaker

Aleksej Nikolić, 24 anni (nato a Postumia, Slovenia, 21 febbraio 1995) è il nuovo regista della De' Longhi Treviso Basket 2019/20. Viene a Treviso in prestito annuale dal Partizan Belgrado. Alto 191 cm, playmaker di fisico e grande visione di gioco, giovane, ma già con grande esperienza e pedigree internazionale, ha un fratello maggiore, Mitja, anch'egli cestista, lo scorso anno a Treviglio avversario di TVB in Serie A2. Si è messo in luce da giovanissimo con gli Spars di Sarajevo, poi il grande balzo nel 2015 con il Bamberg: ha vinto uno Scudetto tedesco e una Coppa di Germania nel 2016/17 con il Brose Bamberg, con cui ha giocato dal 2015 al 2018 con parentesi nel Baunach Young Pikes (squadra satellite della A2 tedesca), ed esperienze importanti anche di Eurolega (circa 12 minuti a partita con 3 punti e 1.7 assist). Dopo la Germania vola in Serbia per accasarsi in un altro club storico del basket europeo, il Partizan Belgrado con cui ha vinto la Coppa di Serbia nell'ultima stagione, allenato dall'italiano Trinchieri. Per lui la scorsa stagione 7.5 punti a gara in 21 minuti con il 49% da due, il 33% da tre e l'89% da due con 2.4 assist a gara e solide apparizioni anche in Eurocup dove il trendimento è cresciuto a 8.5 punti e 2.5 assist a gara.

Dal 2010 ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili slovene, fino ad essere entrato nella storia con la nazionale maggiore nel 2017, anno del primo titolo di Campione d'Europa in Turchia per la Slovenia, a cui contribuì con 4 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in finale con la Serbia (3.5 punti in 10 minuti di utilizzo medio nel torneo continentale).