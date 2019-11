Leoni all'assalto dell'Edimburgo, ecco la formazione del Benetton

Per il secondo weekend consecutivo i Leoni saranno chiamati a scendere in campo allo Stadio Monigo, nella loro casa, davanti il proprio pubblico. Dopo la vittoria da 5 punti dello scorso fine settimana contro i Southern Kings, gli uomini di coach Crowley dovranno confrontarsi contro l’Edimburgo. Gli scozzesi al momento si trovano al terzo posto della conference B con 14 punti in classifica contro i 7 dei biancoverdi. Gli ultimi precedenti tra le due squadre hanno assicurato grande spettacolo con una vittoria per parte: 31-30 al BT Murrayfield e 18-10 a Treviso. Il match avrà inizio alle 18:15 e sarà diretto dall’arbitro gallese Ben Whitehouse, assistito da Gianluca Gnecchi e Wayne Davies.

Alla vigilia della gara, in casa biancoverde ha parlato Antonio Rizzi ai microfoni di BEN TV: “Edimburgo è una squadra molto ostica, ma li conosciamo bene, sappiamo quali sono i loro punti di forza e di debolezza. In settimana abbiamo lavorato per arrivare pronti a questa gara. Contrariamente a quanto mostrato nell’ultima parte di gara contro i Kings, domani dovremo tenere l’attenzione alta fino alla fine” Nei 23 Leoni scelti per la gara di domani figurano 6 nuovi innesti rispetto alla formazione impiegata lo scorso weekend. Il XV iniziale dei Leoni vedrà quindi sulle ali Ratuva Tavuyara ed Angelo Esposito, a chiudere il triangolo allargato ad estremo ci sarà Jayden Hayward. Reparto dei centri composto da Ignacio Brex e Tommaso Benvenuti. In mediana Dewaldt Duvenage sarà affiancato da Tommaso Allan.

Il pacchetto di mischia vedrà in prima linea confermati i piloni Federico Zani e Tiziano Pasquali insieme al tallonatore Tomas Baravalle. Seconda linea composta dalla coppia sudafricana composta da Irné Herbst ed Eli Snyman. In terza linea agiranno i flanker Sebatian Negri ed Abraham Steyn, chiuderà il reparto degli avanti il numero 8 Toa Halafihi.

Benetton Rugby: 15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Ignacio Brex, 12 Tommaso Benvenuti, 11 Angelo Esposito, 10 Tommaso Allan (C), 9 Dewaldt Duvenage, 8 Toa Halafihi, 7 Abraham Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Eli Snyman, 4 Irnè Herbst, 3 Tiziano Pasquali, 2 Tomas Baravalle, 1 Federico Zani

A disposizione: 16 Hame Faiva, 17 Cherif Traore, 18 Michele Mancini Parri, 19 Niccolò Cannone, 20 Federico Ruzza, 21 Giovanni Pettinelli, 22 Tito Tebaldi, 23 Antonio Rizzi

Head Coach: Kieran Crowley

Indisponibili: Derrick Appiah, Marco Barbini, Simone Ferrari, Ornel Gega, Monty Ioane, Michele Lamaro, Marco Lazzaroni, Nasi Manu, Luca Morisi, Nicola Quaglio, Marco Riccioni, Alessandro Zanni, Marco Zanon

Arbitro: Ben Whitehouse (WRU)

Assistenti: Gianluca Gnecchi (FIR) e Wayne Davies (WRU)

Citing Commissioner: Francesco Grillo (FIR)

TMO: Sean Brickell (WRU)

BIGLIETTERIA – Le biglietterie dello Stadio Monigo saranno aperte dalle 16:45, orario di apertura dei cancelli, compatibilmente con le indicazioni della Questura di Treviso.