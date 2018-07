Eurotennis Treviso conquista la Macroarea Nordest

TREVISO San Giovanni Lupatoto porta bene ai ragazzi dell’Eurtoennis dove due anni fa si erano laureati campioni under 12. La formazione composta da Gregorio De Gasper (3.2), Filippo Crotti (3.2) e Edoardo Ligniere Cheriè (3.3), capitanata dal duo Germano Pedrazzi e Alessandro Dapunt, ha saputo tenere testa al ruolo di favorita, superando in ordine il T.c. Pordenone, il C.s. Plebiscito, in semifinale il T.c. Rungg e nella finale di domenica il T.c. Barchessa. Grande soddisfazione per il direttore della scuola tennis, Germano Pedrazzi, un successo che conferma la crescita dei ragazzi che frequenta.