Al parco di Villa Margherita a Treviso i campionati italiani di free climbing

TREVISO Il 2, 3 e 4 giugno presso il Parco di Villa Margherita si terranno, con ingresso libero e gratuito, i campionati di tree climbing. L'evento fa parte del progetto S.I.A. Junior rivolto a bambini e ragazzi. Per i ragazzi sarà possibile partecipare alle attività didattiche e arrampicare nelle giornate di venerdì 2 giugno a partire dalle ore 14.00 e sabato 3 dalle ore 8.30; le premiazioni dei vincitori si terranno nel primo pomeriggio di domenica.

SIA Junior è un progetto didattico simpatico e divertente il cui scopo è quello di avvicinare i bambini e i ragazzi all'albero e al mondo dell'arboricoltura ornamentale. Sono proprio le nuove generazioni a cui noi affidiamo gli alberi di oggi e quelle che verranno a cui dobbiamo tramandare le conoscenze per prendersene cura e i moltissimi motivi per farlo. Attività Tree climber professionisti e certificati allestiranno un percorso facile e sicuro per permette agli alunni di arrampicare in totale sicurezza uno o più alberi. L’esperienza sarà condivisa con i docenti e i propri compagni.

Ogni bambino indosserà casco, imbragatura e sarà vincolato a una fune di sicurezza per tutta la durata dell’attività. Lo staff SIA junior sarà presente sia a terra che in pianta. Prima di salire in pianta ci saranno attività ludico didattiche in uno spazio allestito e preparato con un’introduzione al mondo Albero e all’Arboricolturaper permettere ai bambini di conoscere la correlazione tra uomo e ambiente diffondendo così la cura e cultura dell’albero.