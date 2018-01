"Treviso in rosa": annunciata la data della nuova edizione, iscrizioni pronte ad aprire

TREVISO L’anno scorso erano quasi 12 mila: 11.691 donne che hanno colorato di rosa la città, confermando il successo di un evento che, nato quasi per scherzo nel 2015, in concomitanza con una tappa del Giro d’Italia, è rapidamente cresciuto sino a diventare una delle manifestazioni al femminile più partecipate della penisola.

Il conto alla rovescia per l’edizione 2018 di Treviso in rosa è pronto a partire. Trevisatletica e Asd Corritreviso, le due società sportive che guidano la macchina organizzativa dell’evento hanno ufficializzato la data: Treviso in rosa quest’anno si svolgerà domenica 6 maggio. Pronte a partire anche le iscrizioni: il pettorale personalizzato e la classica maglietta rosa che andrà a tutte le partecipanti potranno essere prenotati a partire da lunedì 15 gennaio. Le modalità d’iscrizione saranno disponibili a breve nel sito dell’evento, all’indirizzo www.trevisoinrosa.it, e sulla pagina Facebook ufficiale. “Il tam-tam sui social è partito da qualche giorno e l’entusiasmo è già altissimo – spiegano gli organizzatori –. Ogni edizione di Treviso in rosa ha triplicato i numeri della precedente, nel 2017 abbiamo persino dovuto chiudere le iscrizioni con un mese d’anticipo. Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco anche quest’anno la sezione trevigiana della LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, perché Treviso in rosa significa una domenica di divertimento, ma anche un’occasione di impegno e sensibilizzazione verso tematiche importanti come l’informazione sui corretti stili di vita e l’educazione alla prevenzione”.

Treviso in rosa non è una gara: è una festa dedicata a tutte le donne, che per una domenica all’anno prendono simpaticamente possesso del cuore della città, colorandola di sorrisi, allegria e voglia di stare insieme. La partenza anche quest’anno avverrà sulle mura cittadine. La corsa si svilupperà su due percorsi, di 5 e 9 chilometri, che toccheranno gli angoli più suggestivi del centro storico. Treviso in rosa è aperta a tutte le donne, indipendentemente dall’età: tantissime le mamme che si presentano al via spingendo il passeggino, ma l’anno scorso vi ha partecipato anche nonna Anna, 93 anni portati splendidamente. Questo per dire che la carta d’identità non è mai un ostacolo alla partecipazione. Ogni donna può interpretare l’evento in libertà: correndo o camminando. Tenendo d’occhio il cronometro, le più sportive; oppure cogliendo l’occasione per andare alla scoperta dei luoghi più belli di Treviso, per chi non ha fretta d’arrivare. Al 6 maggio mancano 115 giorni: il conto alla rovescia è lanciato.