Judo, Pierluigi Ceccon cintura nera secondo dan

Domenica 10 novembre ad Azzano Decimo, con il punteggio di 80/100, Pierluigi Ceccon è diventato cintura nera secondo dan. Originario di Ponzano Veneto (Merlengo), classe 1971, nato a Treviso e judoisticamente nella palestra Sport Team di Treviso del Maestro Vittorio Casellato, ma ormai da un decennio trasferitosi in terra Friulana, dove non ha mai nascosto la proprie origine trevigiane. In seno da una decade al Dojo Sacile condotto dai fratelli Piccinini, è stato seguito da tempo nel suo percorso judoistico dal maestro Renzo Barbarotto. Con uno dei punteggi più alti dato dalla commissione d'esame, Pierluigi ha acquisito il titolo di Nidan, cioè secondo Dan. Grande soddisfazione dopo essere diventato da alcuni anni anche arbitro regionale.