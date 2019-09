Successo per il giovane Team Kart trevigiano Kronoracingteam

Team Kart Trevigiano Kronoracing, team di Miane, ha festeggiato domenica scorsa, grazie ai podi e ai buoni risultati dei piloti che hanno gareggiato quest'anno, hanno raggiunto il secondo posto nella classifica dei Team più forti che hanno partecipato a queste competizioni. Sette gare in 7 circuiti sparsi in tutto il Nord Italia con noi hanno corso 11 piloti provenienti da Veneto, Lombardia, Trentino ed Emilia Romagna, questi ragazzi di età compresa dai 9 ai 16 anni sono stati seguiti da tutto lo staff, composto da meccanici preparati ma anche dai loro papà. Un mix di andrenalina, competizione ma anche amicizia e voglia di fare squadra ha caratterizzato tutto questo percorso che non è stato per niente facile in uno sport dove conta la prestanza fisica ma anche la buona preparazione meccanica del mezzo. Un risultato importante che esalta lo spirito di squadra e perpetua l'obbiettivo di essere d'esempio e punto di riferimento in questa attività. Una realtà quella della Asd kronoracingteam nata 4 anni fa da un gruppo di amici appassionati di kart e portata avanti dal suo fondatore Bernardi Jacky e il suo attuale socio Loris Calderari da Pieve di Soligo.

Il 15 ottobre a Siena in occasione della finale Internazionale che richiamerà Piloti da tutta Europa ci sarà la premiazione ufficiale dei primi Top Team che hanno partecipato al campionato quest'anno e il Kronoracing di Miane non mancherà a questo evento che lo vedrà tra i protagonisti.