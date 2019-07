Lame Trevigiane e Scherma Treviso danno vita ad un’unica società

Con l’assemblea dello scorso venerdì 12 luglio è stata ratificata l’annunciata unificazione tra le Lame Trevigiane Maestro Ettore Geslao e Scherma Treviso, le due società di scherma cittadine: dal prossimo settembre gli schermitori trevigiani saliranno in pedana sotto il nome di Scherma Treviso Maestro Ettore Geslao. La nuova compagine societaria è presieduta da Andrea Sirena, presidente onorario è Barbara Geslao, mentre il consiglio è composto dai consiglieri delle due società, per dare continuità alle precedenti gestioni. Sono molti i motivi che rendono vincente questa scelta, primo fra tutti la creazione di una squadra che dalla prossima stagione potrà collocarsi, per numeri e risultati, nella top ten della classifica nazionale delle società di scherma. La Scherma Treviso Maestro Ettore Geslao potrà contare su 200 tesserati e 11 tra maestri, istruttori e preparatori atletici per sommare i già ottimi risultati nel fioretto e nella spada delle due precedenti realtà.

«La volontà di unificarsi è nata dalla consapevolezza che a beneficiarne sarebbero stati in primis gli atleti, che avrebbero potuto crescere grazie al confronto quotidiano con un numero maggiore di compagni e vivere positivamente la forza del gruppo. Abbiamo pertanto iniziato un confronto con i maestri e tra le società che è stato da subito aperto e costruttivo, tanto che dalla scelta di intraprendere questa strada alla nascita della nuova realtà sono passati solo pochissimi mesi»: ha detto Marco Franceschini, presidente uscente delle Lame Trevigiane Maestro Ettore Geslao. Andrea Sirena, presidente del nuovo sodalizio, guarda avanti con entusiasmo: «Già oggi sommando i punteggi di Scherma Treviso e Lame Trevigiane ci potremmo collocare tre le prime dieci società italiane, inclusi i corpi militari. Nelle due sale sono cresciuti in passato atleti olimpici, oggi possiamo contare su un potenziale di under 23, under 20, under 17 e under 14 che somma parecchi titoli e podi a livello nazionale sia nella spada che nel fioretto. L’obiettivo per cui è nata la nuova società è di unire le forze per consolidare il nostro ottimo posizionamento nel fioretto, in cui il Veneto eccelle, e per accrescere la considerazione nazionale nella spada veneta, che è fucina di molti campioni già a livello giovanile».