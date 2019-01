Laura Dotto, nuovo record italiano indoor Fisdir nei 1500 metri

Ottimo inizio di stagione per Laura Dotto che domenica, nella “4^ manifestazione indoor 2019”, tenutasi al Palaindoor di Padova, abbatte il suo primato personale e stabilisce il nuovo record italiano indoor Fisdir nei 1500 metri, migliorandolo, rispetto al precedente già suo, di 17”07. L’atleta, allenata dal tecnico Benedetta Bertelli e tesserata per la società Fisdir “Oltre onlus Montebelluna”, ha corso domenica in una gara Fidal indossando i colori dell’Atletica Quinto Mastella, società Fidal di appartenenza. L’ottimo risultato ottenuto è frutto di una gara gestita con grinta e consapevolezza delle proprie possibilità, che stanno aumentando gradualmente; solo poco meno di due mesi fa infatti Laura ha conquistato il titolo europeo all’ Inas Europe Cross Country svoltosi a Carovigno.

Risultati, questi, che ripagano l’impegno, la dedizione e la serietà con cui la giovane atleta, quest’anno impegnata anche negli Esami di Stato all’Istituto Professionale I.S.I.S.S.” F.Besta“, affronta gli allenamenti durante la settimana e che fanno ben sperare per una stagione ancor più ricca di soddisfazioni. Soddisfatti dei risultati di Laura Dotto sono anche la Federazione Fisdir e il team della Nazionale di cui Laura fa parte, a partire dal Referente Tecnico Nazionale Mauro Ficerai che segue costantemente i progressi degli atleti d’elite.