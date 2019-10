Treviso Marathon 2020: già oltre 200 iscrizioni in pochi giorni

Treviso Marathon 2020: è partita la lunga volata per la 17esima edizione dell’evento in programma domenica 29 marzo. A pochi giorni dell’apertura delle iscrizioni coloro che hanno scelto di prenotare un pettorale per la maratona trevigiana sono già oltre 200.

Molti arrivano non solo da diverse regioni d’Italia (Lazio, Trentino Alto Adige, Puglia, Sicilia) ma anche dall'estero (Inghilterra, Scozia, Repubblica Ceca, Norvegia). Anche per la prossima edizione, dopo il successo di quest’anno, il cuore pulsante sarà Prato Fiera, che ospiterà l’Expo Run e sarà sede del pre-gara, dell’arrivo e del dopogara. Confermato anche il percorso, apprezzatissimo lo scorso anno, capace di coniugare le bellezze storico-architettoniche del centro città e quelle naturalistiche, con ben 12 chilometri (dei 42,195 km di gara) all'interno del Parco Regionale del Sile. Accanto alla gara regina, la maratona internazionale, ricco il carnet degli eventi davvero alla portata di tutti, con due corse su distanze più brevi (16 km e 7 km), senza dimenticare Corri in Prato Fiera, che nella giornata di sabato coinvolgerà, in una sorta di anteprima, i maratoneti del futuro, i bimbi delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Treviso. «Dopo la bella e apprezzata edizione di quest’anno – commenta l’amministratore unico di Maratona di Treviso, Aldo Zanetti – siamo pronti a ripartire per l’edizione del 2020. Viene riconfermata la location, vincente, di Prato Fiera, un’area che merita di essere valorizzata per tutto quello che ha da offrire. In tanti ci hanno fatto i complimenti per il percorso, confermato nella sua interezza, che ha regalato scorci suggestivi sul nostro bellissimo territorio. Come sempre non ci dedicheremo solo agli agonisti ma anche ai cittadini, agli accompagnatori, alle famiglie. Sarà una maratona per tutti». L’edizione 2020 avrà un’attenzione particolare verso le donne: fino al 20 ottobre è infatti prevista una quota promozionale di 25 euro. Quota promozionale a 30 euro fino al 31 dicembre, per coloro che sono nati nel 1970 e dunque compiranno 50 anni nel 2020. Fino al 31 ottobre la quota “normale” di iscrizione è di 35 euro.



Per informazioni contattare Asd Trevisomarathon all'indirizzo via Martiri delle Foibe 18/B nella zona industriale di Scomigo a Conegliano, al numero di telefono 0438-1918104 all'indirizzo email info@trevisomarathon.com e al sito web www.trevisomarathon.com dove è possibile scaricare anche il regolamento con tutti i dettagli per l’iscrizione.