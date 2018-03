Treviso Marathon: svelata la quindicesima edizione, quasi quattromila atleti in gara

TREVISO Una festa della città, tra agonismo ed eventi per tutti. Sale l’attesa per la 15esima Treviso Marathon in programma domenica 25 marzo 2018. Un’edizione speciale, con partenza e arrivo a Treviso e un nuovo percorso che promette grandi emozioni e i colori delle grandi occasioni, il verde, il bianco e il rosso del tricolore. La 42,195 km sarà infatti valida come campionato italiano individuale di maratona master Fidal e come campionato italiano US Acli. Il capoluogo sarà così pacificamente invaso dai tanti over 35 che sono ormai una vera e propria risorsa del movimento dell’atletica e che tanto stanno dando non solo in termini numerici ma anche qualitativi (non si contano più le medaglie conquistate in campo internazionale dai portacolori italiani). Oggi, nella Sala Verde di Palazzo Rinaldi, a Treviso, la presentazione ufficiale con Giovanni Manildo, sindaco di Treviso, Federico Caner, assessore al turismo della Regione Veneto, Elio De Anna, consigliere nazionale della Fidal e Aldo Zanetti, responsabile organizzativo Treviso Marathon. Presenti, inoltre, Enrico Nanni, MoohRun, Tommaso Razzolini, delegato allo sport della Provincia di Treviso, Giovanni Ottoni, delegato di Treviso del Coni, Paolo Bornello, presidente Rotary Club Treviso, con Beppe Gentile, primatista mondiale salto triplo alle Olimpiadi Città del Messico 1968, Giovanni Ottoni, delegato di Treviso del Coni, Claudia Ceron, presidente Us Acli di Treviso, con il suo vicepresidente Tarcisio Rigato. Moderati dal presentatore Paolo Mutton, sono intervenuti anche Marco Varisco, maestro del vetro e presidente degli XI di Marca, che ha presentato i trofei in dono ai vincitori della Treviso Marathon e la sfilata delle HugBike, e Migidio Bourifa, responsabile top runner, che ha parlato del percorso veloce e ideale per impostare un buon ritmo di gara. Presenti, tra gli altri. Alla conclusione, la consegna pettorali ai sindaci e rappresentati del Comuni del percorso: oltre a Manildo, il “senatore” Albino Dotto per Villorba (ha sostituito l’assessore allo sport, Egidio Barbon, assente per un impegno improvviso), il sindaco di Carbonera Gabriele Mattiuzzo, il vicesindaco di Silea, Silvano Piazza, il vicesindaco di Casale sul Sile, Lorenzo Biotti, il sindaco di Casier, Miriam Giuriati.

PERCORSO

Il nuovo percorso toccherà angoli suggestivi della Marca Trevigiana, mescolando sapientemente aspetti storici (il centro di Treviso, le ville venete e altri edifici di valore) e aspetti naturalistici (in particolare, il parco del fiume Sile, con Alzaia e Restera) e favorendo al meglio le prestazioni cronometriche, grazie anche alla certificazione di classe A IAAF (in quanto verranno rispettati i criteri sull’altimetria e sulla distanza fra partenza e arrivo). Un tracciato che saprà valorizzare non solo gli aspetti storici e architettonici del capoluogo, ma anche la bellezza naturalistica del Parco del Sile. Oltre a Treviso, cuore della maratona trevigiana con partenza e arrivo, saranno attraversati i comuni di Villorba, Carbonera, Silea, Casale sul Sile e Casier. Dopo la partenza da Treviso, in viale Vittorio Veneto, nei pressi Palestra del Coni, i maratoneti entreranno nel territorio di Villorba, transitando nel parco della sede della Provincia, il Sant’Artemio, lambendo il museo etnografico provinciale Case Piavone, nell’area del fiume Storga. A Carbonera si toccherà Villa Tiepolo Passi, a Silea suggestivo lo scorcio sul porticciolo di Sant’Elena. A Casale sul Sile si correrà vicino al porto e alla Torre dei Carraresi. A Casier il tracciato proseguirà all’interno del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, con lo spettacolare passaggio nel Cimitero dei Burci. Continuando tra Alzaia e Restera, l’entrata a Treviso, attraversando il Ponte Dante, per gli ultimi due chilometri nel centro storico, con passaggio in piazza dei Signori. Infine, l’arrivo in piazzale Burchiellati.

MOOHRUN

Accanto al grande evento agonistico, ci sarà nuovamente la MoohRun. La quarta edizione, che prenderà il via alle 9.45 da Borgo Mazzini, organizzata da Maratona di Treviso e La Butto in Vacca, sarà aperta a tutti, grandi e piccini. Due i percorsi, di 3,5 km e 10 km, con arrivo in piazzale Burchiellati. Spazio anche alla solidarietà: oltre ad Advar Onlus di Treviso, che si occupa dell’assistenza ai malati di cancro e ai loro familiari, Un cuore per tutti Onlus di Marghera, impegnata nella cura di bambini affetti da problemi cardiaci e altre patologie, e Una mano per un Sorriso - For Children di Treviso, che presta la propria attività per i bambini vittime della guerra o della povertà in Medio Oriente, Africa ed Europa, destinatarie della raccolta benefica, saranno ospitate l’Associazione Italiana Calpaina - Aica 3 (Distrofia muscolare dei cingoli), l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus di Treviso, U.N.I.T.A.L.S.I. - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali - Treviso ed E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali di Treviso. I bikers di Harley Davidson Treviso Chapter, da sempre impegnati nel volontariato, faranno da apripista alla manifestazione. Il lungo weekend della Treviso Marathon inizierà giovedì 22 marzo in Piazza Borsa e si concluderà domenica 25 marzo con la gara e le premiazioni in piazzale Burchiellati.