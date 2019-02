Treviso Marathon è anche Mooh Run: domenica 31 marzo la quinta edizione

Alla Treviso Marathon numero 16 ci saranno anche loro, i muccati. Domenica 31 marzo 2019 insieme alla 42,195 km e alla Ten Miles (16 km circa) si terrà infatti la quinta edizione della MoohRun, la manifestazione ludico motoria organizzata da La Butto in Vacca con Maratona di Treviso. Dopo gli “agonisti” della distanza regina delle corse su strada, in viale IV Novembre (nelle vicinanze di Prato della Fiera) per la partenza ufficiale non si faranno attendere i simpatici runner, le famiglie, gli amanti delle passeggiate, del nordic walking e del sano movimento all’aria aperta. Alle 9.35, lo start con il muggito allegro delle mucce, simbolo del gruppo di amici nato alcuni anni fa con la volontà di correre, ma che si approcciano amatorialmente allo sport. Gli iscritti viaggiano verso quota 1500, ma l’obiettivo è quello di arrivare a 3.000.

Specialissima anche la maglietta riservata proprio ai 3000 iscritti: dopo la t-shirt 2018 sul tema dell’acqua, quest’anno l’elemento caratterizzante sarà il fuoco. “Crediamo che anche la maglietta di quest’anno sarà molto apprezzata, quindi suggeriamo a coloro che vogliono far parte della MoohRun e assicurarsi questo bellissimo gadget di non prendersi all’ultimo e di iscriversi per tempo - commentano i ragazzi de La butto in Vacca – come sempre non ci dimenticheremo dell’aspetto solidale, che per il 2019 sarà focalizzato sui bambini. Le donazioni, che stimiamo sui 7.500 euro, saranno destinate a Una Mano per un Sorriso – For Children di Treviso, Un Cuore per Tutti Onlus di Marghera e Dynamo Camp di Pistoia/Milano. Si tratta di associazioni che pongono l'attenzione sulle patologie e sulle disabilità dei più”.

Due i percorsi, a portata di tutti, che saranno proposti: uno di 7 chilometri che si si svilupperà principalmente nel centro storico di Treviso e uno di 10 chilometri, pianeggiante e quasi completamente su asfalto che si snoderà in parte sullo stesso percorso della 16^ Treviso Marathon. Per iscriversi (la quota è di 16 euro, la chiusura delle iscrizioni è fissata per domenica 24 marzo) è possibile farlo attraverso il portale www.endu.net , inviando il modulo di iscrizione e la ricevuta di pagamento del bonifico bancario all’indirizzo iscrizioni@moohrun.it o nei punti di iscrizione dislocati nel territorio (vedi www.moohrun.it) compilando il modulo di iscrizione e con pagamento esclusivamente in contanti. Il conto corrente di riferimento è il seguente: La Butto in Vacca A.S.D. ; IBAN: IT19D0503462180000000003926 ; Banca Popolare di Verona / Banco BPM; Causale: Iscrizione MoohRun5 – Nome e Cognome Atleta (iscrizione singola) / Nome gruppo e referente (Iscrizione di gruppo). Sono previste iscrizioni di gruppo tramite appositi moduli.