Treviso Marathon e MoohRun, il sindaco Manildo: “La città ha di nuovo la sua maratona”

TREVISO “Grazie alla nostra polizia locale, alla protezione civile e a tutti coloro che hanno fatto sì che questo evento si svolgesse nel migliore dei modi”. Queste le parole del sindaco di Treviso Giovanni Manildo che domenica mattina ha dato il via alle due corse, Maratona e MoohRun4, che hanno fatto riversare migliaia di corridori in città. Secondo gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Maurizio Tondato, tutte le modifiche alla viabilità si sono svolte senza problemi, questo anche grazie alla chiusura ‘manuale’ del Put esterno. Grazie al lavoro delle pattuglie e dell’agente Giuliana Dal Pozzo, l’anello esterno della città fino alle 11 è sempre rimasto accessibile alle auto: il transito degli atleti impegnati nella MoohRun è stato regolato di volta in volta dagli agenti.

“La città può dirsi orgogliosa di avere di nuovo, con partenza e arrivo a Treviso, la sua maratona - sottolinea il sindaco - Un successo reso possibile anche grazie alla collaborazione dei cittadini e in particolare dei residenti che ringraziamo. Ho poi notizie che, grazie anche all’ottima gestione del traffico da parte dei vigili, sia la processione del Duomo, sia le funzioni delle parrocchie interne che di Santa Maria del Rovere, dove ero presente, si sono svolte serenamente. L’evento, oltre alla competizione tra grandi atleti, ha visto protagonisti le famiglie e molti gruppi di amici: “Sono particolarmente felice del successo della MoohRun, un evento che unisce la passione della corsa alla voglia di trascorrere qualche ora con gli amici o con la famiglia. Un evento aperto a tutti, come conferma il numero delle iscrizioni e solidale: il ricavato, 6mila euro, verrà infatti destinato in beneficienza”.

