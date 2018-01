Treviso Marathon scalda i motori: a Villorba la riunione dei volontari

TREVISO Mercoledì 17 gennaio, a Villorba, si è tenuta la riunione dei volontari per l’edizione numero 15 della Treviso Marathon in programma domenica 25 marzo. La serata, che grazie all’interessamento dell’amministrazione di Villorba, si è svolta all'Auditorium Mario dal Monaco, in località Lancenigo, ha coinvolto oltre 40 capisettore degli “angeli della maratona” ed è stata un’utile tappa di aggiornamento sulla maratona che quest’anno vedrà partenza e arrivo, per la prima volta, a Treviso, con passaggio nei comuni di Villorba, Carbonera, Silea, Casale sul Sile e Casier.

Mauro Miani, responsabile del percorso, ha illustrato le novità di quest’anno, partendo proprio dal nuovo tracciato della 42,195 km. Aldo Zanetti, amministratore unico di Maratona di Treviso, oltre ad aver raccontato le tappe della gestazione di questa nuova Treviso Marathon, ha fatto un plauso ai volontari, che da anni contribuiscono in maniera fondamentale all’evento. “È stato un incontro importante per aggiornare tutti sulla nuova edizione e per la pianificazione del lavoro che sarà affrontato da qui in avanti – ha commentato Zanetti - credo molto in questo percorso, che darà soddisfazioni non solo a noi, come organizzatori, ma anche a tutti i partecipanti che arriveranno da tutta Italia per partecipare al campionato italiano master sulla distanza e dall’estero. Non resta che continuare a lavorare, in un periodo che, di giorno in giorno, diventa sempre più frenetico”. Presenti anche i responsabili dell’Asd La Butto in vacca, che proporrà, insieme allo staff di Maratona di Treviso, la MoohRun 4. Oltre ai capisettore “storici” importante la presenza di nuovi gruppi che hanno aderito con entusiasmo e di alcune scuole di musica del territorio che suoneranno lungo il percorso, arricchendo così la maratona nei suoi aspetti “collaterali”.