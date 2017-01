Partita l'offerta del "Treviso Marathon Running Pack" per un 2017 a tutta corsa

TREVISO Inizia il 2017 e Maratona di Treviso pensa agli appassionati del podismo. Dopo aver annunciato gli otto eventi che durante l'anno appena iniziato porteranno i podisti in giro tra il trevigiano e il veneziano, dal mare alle montagne, in un tour tutto frizzante, ecco un'opportunità da non perdere. Lo staff della società trevigiana ha deciso di proporre due pacchetti promozionali che permetteranno ai runner di iscriversi, in un'unica soluzione, a tutti gli eventi Fidal organizzati dall'Asd Trevisomarathon.

Il primo pacchetto comprende la Treviso Marathon 1.4 di domenica 5 marzo 2017 a Conegliano, Altanea Corre (20 km) in programma a Caorle (VE) sabato 17 giugno, la M10K Diecimila del Montello che si correrà sabato 9 settembre tra Volpago e Montebelluna e l'ottava edizione della Prosecco Run (21,097 km) in calendario domenica 3 dicembre a Vidor. Il prezzo promozionale è di 70 euro. Per chi invece di correre la Treviso Marathon preferisce dedicarsi a una distanza più breve, ecco la seconda Treviso Half Marathon (sempre domenica 5 marzo 2017 a Conegliano). Invariate le altre proposte, Altanea Corre, M10K Diecimila del Montello e Prosecco Run. In questo caso il costo promozionale è di 60 euro. L'offerta avrà una durata di 14 giorni, dal 10 gennaio al 24 gennaio. Ci si potrà iscrivere online sul sito www.trevisomarathon.com direttamente dal modulo iscrizione della Treviso Marathon e della Treviso Half Marathon, oppure compilando l'apposito modulo scaricabile sempre dallo stesso sito e inviando la scheda e la copia del bonifico via email, oppure in contanti nella sede di Maratona di Treviso in via Martiri delle Foibe 18/B, zona industriale di Scomigo, in comune di Conegliano (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17).

"Questa promozione è ovviamente aperta a tutti ma l'abbiamo pensata per dedicarla in particolare ai nostri podisti locali che sono lo zoccolo duro delle nostre manifestazioni - commenta Aldo Zanetti, amministratore unico di Maratona di Treviso Scrl - si tratta di un vero e proprio "tour" tra le bellezze paesaggistiche delle nostre zone, dal coneglianese al Parco di Altanea, nella città balneare di Caorle, dai saliscendi del Montello ai vigneti e alle cantine del Prosecco Superiore Docg. Un'occasione davvero speciale per toccare con mano, e un po' di sudore, le nostre bellezze, la nostra accoglienza e la nostra professionalità, sia per gli appassionati della nostra zona, sia per coloro che arriveranno da più lontano". Di certo per i runner sempre attenti, oltre al risparmio economico, ci sarà anche un risparmio di tempo, con la compilazione di un unico modulo per tutti e quattro gli eventi. Insomma, anche il 2017 sarà un anno tutto da correre.