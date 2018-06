La De Longhi volta pagina e riparte da coach Max Menetti

TREVISO E' stato presentato nella palestra TVB di Sant'Antonino Massimiliano "Max" Menetti, il nuovo coach della De' Longhi Treviso Basket proveniente da una lunga esperienza alla Pallacanestro Reggiana. Presentato dal Presidente Paolo Vazzoler, dal DG Giovanni Favaro e dal DS Andrea Gracis, il coach friulano di nascita e reggiano di adozione ha salutato così la sua nuova società con cui ha firmato un contratto triennale: "Dopo aver chiuso la lunga parentesi piena di soddisfazioni vissuta a Reggio Emilia, ho scelto un ambiente con dei valori e con una visione, con la voglia di guardare avanti e sognare. Ci siamo incontrati e abbiamo condiviso visione e valori. Quello che per me è importante al di là dei giocatori o del gioco è l'identità, noi prima di tutto dovremo creare una precisa identità e da lì partire per raggiungere obiettivi e soddisfazioni. Io, come penso tutti quelli che erano stasera qui a questa presentazione, non ho tanta voglia di restarci per molto in A2, sognare è fondamentale nello sport come nella vita, quindi vogliamo sognare, ma per farlo dobbiamo partire da identità e valori condivisi, cosa che qui vogliamo perseguire con grande impegno fin da domani."

LA SCHEDA Massimiliano “Max” Menetti, friulano di Palmanova (nato il 27 gennaio del 1973) comincia la sua carriera di allenatore da giovanissimo nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, fino ad assumere il ruolo di Assistant Coach con Gianfranco Lombardi nel 2003. In precedenza una breve, ma fortunata parentesi nel basket femminile reggiano, dove porta la squadra in Serie A1 Femminile, per poi tornare alla casa madre. Assistente di Frates prima e Pasquali poi, dopo poche giornate della stagione 2006/07 gli viene affidato l'incarico di capo allenatore della Pall.Reggiana. Dopo una stagione a Montegranaro ancora al fianco di Frates, torna a Reggio nell’estate del 2010 sempre come vice del coach milanese. Nel 2011/12 gli viene definitivamente affidato l’incarico di capo allenatore a Reggio Emilia e la fiducia viene ripagata con la promozione in Serie A. Viene nominato in quella stagione Miglior Coach del campionato di A2. L’ ottimo lavoro in terra emiliana continua, Menetti conduce la squadra ad un campionato di altissimo livello, qualificandosi per le Final Eight di Coppa Italia. Il progetto reggiano cresce insieme a lui, ottenendo nel 2013 il primo storico titolo internazionale vincendo l'Eurochallenge Cup. L'anno seguente è ancora in Emilia-Romagna dove lotta ai vertici della classifica per tutta la stagione. Nel 2015, la crescita del gruppo di giovani plasmato dal coach friulano arriva alla maturazione, e al termine di una stagione esaltante arriva alla finale scudetto perdendo all'ultimo tiro contro Sassari. Nel 2015/16 con la Pall.Reggiana vince la Supercoppa e bissa il traguardo della finale scudetto contro l'Olimpia Milano, confermandosi al vertice della Serie A e imponendosi come uno dei “top coach” della Serie A. Nella stagione 2016/17 guida la squadra ad una storica semifinale di Eurocup, persa contro la corazzata del Lokomotiv Kuban.Nel 2017/2018 con Reggio arriva alla semifinale di Coppa Italia e conclude la Regular Season al sesto posto, uscendo nei quarti di finale dei playoff contro Avellino.