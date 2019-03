La mezza di Treviso è una festa della donna: 608 iscritte in un solo giorno

C’è un sottile filo rosa che accompagna il cammino della Mezza di Treviso. Un tratto comune, tutto al femminile, che si rinnova di edizione in edizione. Sicuro di ottenere grandi consensi. L’iniziativa speciale lanciata anche quest’anno, in occasione della Festa della donna, ha confermato il feeling esistente tra la mezza maratona di Treviso e il “gentil sesso”. Sono state ben 608 le donne che si sono iscritte all’evento del 13 ottobre, sfruttando le speciali quote promozionali previste nel giorno più rosa dell’anno: 12 euro per la mezza maratona e 8 euro per la 10K, la prova su distanza ridotta che verrà riproposta anche quest’anno, dopo il successo dell’edizione inaugurale. Un esercito di donne ha atteso l’8 marzo per rinnovare la fiducia nella mezza maratona trevigiana. Un evento che anche nel 2018 ha abbondantemente superato i duemila classificati – ovviamente, uomini e donne - sulla classica distanza dei 21,097 chilometri, confermandosi la gara più partecipata della provincia di Treviso.

Le ragioni del successo? Un percorso da cartolina, che in gran parte si sviluppa tra il centro storico e il Parco Naturale del fiume Sile, e un’organizzazione collaudata che, grazie anche all’ex campione azzurro Salvatore Bettiol, ha saputo conquistare molti apprezzamenti nelle prime cinque edizioni. La Mezza di Treviso ha sempre avuto una particolare attenzione per le donne che corrono: sin dalla prima edizione, nel 2014, ha avviato iniziative speciali legate all’8 marzo. E nel 2017 ha ospitato una delle tappe fondamentali del progetto #RunToNYC, lanciato da Diadora – sponsor tecnico dell’evento – con l’obiettivo portare alla maratona di New York un team esclusivamente al femminile. Anche la sesta edizione nasce dunque con una certezza: il 13 ottobre, a Treviso, il colore che andrà più di moda sarà il rosa. Le iscrizioni alla Mezza di Treviso proseguono ora, per tutti, alla quota di 20 euro, che rimarrà in vigore sino al 31 marzo. Per la 10K è invece prevista una quota d’iscrizione di 12 euro, attiva sino al 30 giugno. La grande corsa prosegue, destinazione il 13 ottobre.