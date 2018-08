Campionato italiano velocità in salita, trionfa il trevigiano Dal Molin

TREVISO Dopo il sesto round disputato a Lucca, nella classe Supermoto Open del Campionato Italiano Velocità in Salita è stato incoronato il campione italiano 2018 ed è il nostro Manuel Dal Molin che è riuscito a riconfermarsi al top addirittura con una gara d’anticipo. Il pilota trevigiano si è imposto anche in questo appuntamento sugli avversari, facendo sue le qualifiche e le due manche su un tracciato che all’inizio pareva essere insidioso, ma sul quale Dal Molin è riuscito a portare a casa l’intero bottino. La superiorità dimostrata in questi sei round ha permesso al portacolori del team Dreams Racing di aggiudicarsi il secondo titolo italiano di fila, centrando l’obiettivo con grande soddisfazione e orgoglio dell’intera squadra.

Manuel Dal Molin #715: “Fin dall’inizio del fine settimana ho avuto un ottimo feeling con la moto. Il tracciato sembrava scivoloso, non mi sono fidato subito, ma dopo aver provato a tirare ho visto che i tempi sono arrivati e sono riuscito a vincere entrambe le gare. Con questo risultato mi sono assicurato il titolo del campionato italiano e devo dire che sono molto contento e orgoglioso di esserci riuscito! Facendo un bilancio, è stato forse un po’ più facile rispetto lo scorso anno perché sono riuscito sempre a ben distanziare il mio rivale, a livello di tempi, e quindi ho sempre avuto abbastanza margine. Quest’anno ho siglato tempi ancora migliori e ora penso all’ultima prova per concludere in bellezza tutta questa stagione, prima di iniziare a pensare al 2019”.